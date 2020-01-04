Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika Spor

Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

6 saat önce

Beşiktaş, Belek kampının ikinci gününe sabah idmanı ile başladı.

Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi, System.String[]
Beşiktaş, Belek kampının ikinci gününe sabah idmanı ile başladı.

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşularına geçen futbolcular streching hareketleri sonrası kuvvet çalışmalarının yer aldığı programı uyguladı. İkinci bölümde topla idmana geçen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, pas ve kondisyon hareketlerinin bir arada yer aldığı çalışmalar yaptı. Sabah idmanı, son bölümde yapılan serbest çift kale turnuvası ile sona erdi. Oldukça çekişmeli ve tartışmalı geçen turnuvayı kazanan turuncu takım maç sonu kameralara galibiyet pozu verdi.

VİDA ANTRENMANDA

Siyah-beyazlılarda dün akşam kampa katılan Vida sabah idmanında yer alırken, öğleden sonra kampa katılacak olan Karius'un da akşam idmanına çıkacağı açıklandı. Burak Yılmaz, Dorukhan ve Douglas bireysel çalışmalarını sürdürürken, grip olan Victor Ruiz antrenmana çıkmadı.

GULİYEV DE ANTRENMANDA!

Siyah beyazlılar akşam saat 18.00'de yapacağı idman ile Belek kampına devam edecek.

Bu arada, Beşiktaş'ın çalışması sırasında, dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de antrenman sahasının yanında idman yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Turnuva maçından görüntüler

Ramil Guliyev'in idmanından görüntüler


- Antalya
Beşiktaş, Antalya, Belek, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok
Dusko Tosic veda etti, yengenin yeni durağı Türkiye olabilir Birlikte yaşadığı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı

Son Dakika Haberleri
19:39 Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi - Son Dakika Spor
19:38 Fatih Karagümrük'ün Antalya kampı - Son Dakika Spor
19:31 Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80 - Son Dakika Spor
19:29 EHF Kupası: Kastamonu Belediyespor: 30 - Schaeffler: 31 - Son Dakika Spor
19:28 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:00 Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor - Son Dakika Spor
18:20 Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 19:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]