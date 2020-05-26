Beşiktaş, günün ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

Beşiktaş, günün ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Beşiktaş, günün ilk çalışmasını yaptı, System.String[]

Beşiktaş, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 çalışması ile devam eden idman; kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:35 Kaynak: DHA

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