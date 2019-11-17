Beşiktaş haberleri | Aboubakar'a veto geldi

Oyuncunun sağlık raporlarının iyi olmadığı görülerek Kamerunlu futbolcunun transferinden vazgeçildi.



Porto, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil.



Bu yüzden sezon başında Mario Lemina'nın transferini de veto eden teknik heyet, Aboubakar konusunda bir kez daha itiraz etti.