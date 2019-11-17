Son Dakika Haberleri: Beşiktaş haberleri | Aboubakar'a veto geldi
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Beşiktaş haberleri | Aboubakar'a veto geldi

6 saat önce

Oyuncunun sağlık raporlarının iyi olmadığı görülerek Kamerunlu futbolcunun transferinden vazgeçildi.

Beşiktaş haberleri | Aboubakar'a veto geldi, System.String[]

Oyuncunun sağlık raporlarının iyi olmadığı görülerek Kamerunlu futbolcunun transferinden vazgeçildi.


Porto, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil.


Bu yüzden sezon başında Mario Lemina'nın transferini de veto eden teknik heyet, Aboubakar konusunda bir kez daha itiraz etti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:08 
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