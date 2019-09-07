Son Dakika Haberleri: Beşiktaş haberleri | Avcı'nın yeni golcüsü Diaby
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Beşiktaş haberleri | Avcı'nın yeni golcüsü Diaby

2 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş haberleri | Avcı'nın yeni golcüsü Diaby, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Burak, Caner, Atiba ve Oğuzhan'ın katılmadığı idmana, izinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby de katıldı.


Takım arkadaşlarıyla tanışan Mali asıllı Fransız futbolcu, antrenmanda düz koşu yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Burak'ın sakatlığının sürmesi nedeniyle santrfor mevkisinde oynatmayı planladığı Diaby ile konuşup, bir an önce takıma adapte olmasını istedi. Bu sezon Sporting Lizbon'da 3 maç oynadıktan sonra Beşiktaş'a gelen Diaby'nin fiziksel açıdan herhangi bir sorunu olmadığı bildirildi.


BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYE


Beşiktaş, Diaby ve diğer yeni transferler ile yedek futbolcuların form tutmaları amacıyla bugün TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile özel maç yapacak. Ümraniye Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45 
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