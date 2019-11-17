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Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı

6 saat önce

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen fakat bir türlü bekleneni veremediği için Belçika'ya kiralanan Cyle Larin, siyah-beyazlıları pişman etti.

Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı, System.String[]

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen fakat bir türlü bekleneni veremediği için Belçika'ya kiralanan Cyle Larin, siyah-beyazlıları pişman etti.


Oynadığı futbolla göz dolduran iyi oynamasına sevinen Beşiktaş Yönetimi, ucuza gidecek olmasına ise üzülüyor.


"BONSERVİSİ AZ""


Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralık olarak giden Kanadalı oyuncunun satış opsiyonunun 2.5 milyon euro olması, yönetimin, "Bonservisi çok daha fazla tutulmalıydı" diye hayıflanmasına neden oldu.


İstanbul'da iken, bazı takım arkadaşları yüzünden gece hayatına kapılan ve bu nedenle sahalarda kendini gösteremeyen Larin'in, Hollanda'da kendini sadece futbola verdiği gözlemlendi.


GELECEK PARAYLA TRANSFER


Opsiyon hakkının Zulta Waregem kulübünde olması nedeniyle bu futbolcuyu geri alması çok zor olan Beşiktaş Yönetimi, Larin'in sezon sonunda gitmesi halinde, buradan gelecek 2.5 milyon euroyu, yaz transfer döneminde kullanacak.


"KEŞKE KİRALANMASAYDI"


Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın "Keşke kiralanmasaydı" dediği Larin için, Hollanda ekibinin satış opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.


Öte yandan devre arası transfer döneminde forvet transferleri için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, bonservisli oyuncu yerine kiralama seçeneği bulunan isimler üzerinde duracak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:08 
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