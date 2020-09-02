Beşiktaş hala hazır değil! Dorukhan Toköz...

Spor Arena/ Uğur MELEKE | Kısa tatilin ve bıkkınlığın da etkisiyle Beşiktaşlılar'ı da, Sivaslılar'ı da tatmin etmeyecek düşük tempolu bir maç oynandı Vodafone Park'ta. Sivasspor, Emre-Mert-Fatih-Fernando'nun yerini henüz dolduramadı, Felix ve Ninga'nın zamana ihtiyaçları var. Sergen Yalçın da zaten 60 dakikayı 10 kişi oynadığı için ideal bir test fırsatı bulamadı. Dorukhan'ın müdahalesi maçın gazını kaçırdı; Sivaslılar'ı da, Beşiktaşlılar'ı da üzdü aslında.

KART KİTABA UYGUN AMA...

1- Hakem Numanoğlu'nun Dorukhan'ı atması kural kitabına uygun. Ancak önceki gün Fenerbahçe - Antalya maçının hakemi Onur Özütoprak bariz sarı kartları dahi çıkarmazken, Numanoğlu bu kırmızıyı çıkarınca bir dengesizlik hissi oluştu tabii sporseverlerde.

DORUKHAN TOKÖZ DAHA SAKİN OLMALI

2- Dorukhan'ı ben Selanik'te de beğenmiştim, dün de Vodafone Park'taki yarım saatinde arzuluydu. Zaten o gereksiz kartı da aşırı isteği nedeniyle gördü. Biraz daha sakin olmalı Dorukhan.

AJDIN HASIC TALİHSİZDİ

3- Herkes maçın en kritik pozisyonunun Hasic'in 40'ta kaçırdığı gol olduğunu düşünüyor ve genç oyuncuya olumsuz eleştiriler geliyor ama şunu da not etmek gerek: Top çok talihsiz bir yerde sekti. Önceki gün de, dün de iyi değildi zemin.

ÖZGÜVENİ ETKİLEDİ

Ayrıca Hasic o noktada kritik bir gol kaçırmasına rağmen demoralize olmadı, ikinci devrede çok hareketliydi. İkisi iyi, birkaç da cesur şutu var. Sergen Hoca'yı zaman zaman kızdırsa da ben özgüveninden etkilendim doğrusu. Bu çocukta umut var.

LARIN'IN PASINA ÇOK YAZIK OLDU

5- Maçın Sivas adına iyisi Erdoğan, Beşiktaş adına göze batan oyuncuları Hasic ve Larin'di. Larin yine her pozisyonun içinde vardı, Hasic'e verdiği gol pasına da yazık oldu. Ersin'in iyi performansı Utku'yu da olumlu etkilemiş gibi.