Beşiktaş, Hasic'i kampta deneyecek
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya
'da devam edecek Beşiktaş
, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak.
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