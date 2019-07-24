Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Hasic'i kampta deneyecek
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Beşiktaş, Hasic'i kampta deneyecek

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.

Beşiktaş, Hasic'i kampta deneyecek, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak.
Saraybosna, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:08 Kaynak: AA
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