Beşiktaş, Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Beşiktaş, genç golcü Ajdin Hasic ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bir önceki yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3 milyon 375 bin Euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2 milyon 475 bin Euro'ya indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic'e Beşiktaşımız'da başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Saraybosna, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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