Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı - Son Dakika Spor
Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı
6 saat önce
Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.
Sezon başında Beşiktaş ile çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkartılmayan Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edildi. Hasic son olarak Dinamo Zagreb'in rezerv takımı formasıyla 29.09.2018 tarihinde resmi bir müsabakada yer almıştı. - İSTANBUL
Son Dakika Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı