Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı

6 saat önce

Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.

Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı, System.String[]

Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.


Sezon başında Beşiktaş ile çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkartılmayan Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edildi. Hasic son olarak Dinamo Zagreb'in rezerv takımı formasıyla 29.09.2018 tarihinde resmi bir müsabakada yer almıştı. - İSTANBUL

Saraybosna, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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