Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Çaykur Rizespor maçında görev yapan futbolcular yenilenme çalışmaları yaparken diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Park 'ta karşılaşacak Beşiktaş , ara vermeden hazırlıklarına başladı.

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