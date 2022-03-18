Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

18.03.2022 20:58
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Sayman, Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay, Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

(İHA)

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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