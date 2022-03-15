Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

15.03.2022 13:56
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, minyatür kale maçın ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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