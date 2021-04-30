Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
30.04.2021 19:27
Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapan siyah beyazlılar antrenmanı, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamladı.Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Son Dakika Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı