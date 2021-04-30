Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek lider Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik programların yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Atakaş Hatayspor müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
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