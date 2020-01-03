Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı, bu kente gitti.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.10'da kalkan tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.
Beşiktaş, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.
Siyah-beyazlıların Antalya kampındaki iki hazırlık maçının programı şöyle:
8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu