Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti

6 saat önce

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı, bu kente gitti.

Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı, bu kente gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.10'da kalkan tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.

Beşiktaş, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlıların Antalya kampındaki iki hazırlık maçının programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Beşiktaş, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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