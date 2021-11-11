Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaştığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

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