Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig maçlarını aratmayan oldukça sert ve kora kor bir tempoda başlayan mücadelede iki takım da ilk yarıda birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Siyah-beyazlıların golü 60. dakikada penaltıdan N'Koudou'dan geldi. Adana Demirspor'da yeni transfer Assombalonga ise 64. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor