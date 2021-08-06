Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü 60. dakikada penaltıdan N'Koudou atarken Mavi Şimşekler'in golü ise 64. dakikada yeni transfer Assombalonga'dan geldi.

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. YENİ TRANSFER GOLLE TANIŞTI Süper Lig maçlarını aratmayan oldukça sert ve kora kor bir tempoda başlayan mücadelede iki takım da ilk yarıda birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Siyah-beyazlıların golü 60. dakikada penaltıdan N'Koudou'dan geldi. Adana Demirspor'da yeni transfer Assombalonga ise 64. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.

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