Beşiktaş hazırlıklara başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenen Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan ve Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma ve geniş alanda top kapma çalışması yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi. siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı idmanlarla devam edecek. - İSTANBUL