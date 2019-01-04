Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, sabah idmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, sabah idmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yeni transfer Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk idmanını yaptı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, sahadaki ilk idmanını yaptı. Dün akşam yoğun yağmur nedeniyle sahada çalışamayan, salonda kondisyon ve fitness çalışması yapan Beşiktaş, bu sabah ilk kez sahaya çıktı. Transfer sezonunun açılmasından dakikalar sonra transferi açıklanan ve sabaha karşı Antalya'ya gelen Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken Güneş, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Toplantı sırasında Burak Yılmaz'ı yanına çağıran ve oyuncuyla ilgili birkaç şey söyleyen Güneş'in sözlerinin ardından, takım arkadaşları golcü futbolcuyu alkışladı.

Medel ve Karius yarın idmana çıkacak

Antrenman öncesi takım fotoğrafı çekilirken, kafilede yer alan genç futbolcular da ayrı olarak fotomuhabirlere poz verdi. Kondisyon ağırlıklı geçen çalışmanın bir bölümünde, oyuncular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise gruplara ayrılan futbolcular, düz koşu yaptı. Ekstra izin alan Gary Medel ve Loris Karius antrenmanda yer almazken, bu futbolcuların gece kampa katılacakları ve yarın yapılacak antrenmanlarda boy gösterecekleri belirtildi. Çalışmalarını sürdürecek olan siyah-beyazlılar, Antalya kampında günde çift idman yaparak ikinci yarıya hazırlanacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Spor
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