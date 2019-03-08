Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü
47 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında A. Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam ederken, oyuncuların keyifli halleri dikkat çekti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında A. Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam ederken, oyuncuların keyifli halleri dikkat çekti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona ererken, kazanan takımlar galibiyet pozu verdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
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