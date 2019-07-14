Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş
, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 2 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel
, özel programına devam eden Burak Yılmaz
ve takımdan ayrı çalışan Atiba Hutchinson
katılmadı.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.