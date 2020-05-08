Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 ve 15.00'te 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez

Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi

Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu

Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel

Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır

"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor

Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum