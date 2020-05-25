Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig'de sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üç grup halinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı.

İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması değişmeli olarak yapılırken, idman her grup için yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.