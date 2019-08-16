Son Dakika Haberleri: Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip akşama doğru özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.
Beşiktaş Spor Kulübü, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:57 Kaynak: AA
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