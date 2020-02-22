Beşiktaş HDI Sigorta 69-72 1907 Fenerbahçe - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş HDI Sigorta 69-72 1907 Fenerbahçe - Son Dakika Spor

Beşiktaş HDI Sigorta 69-72 1907 Fenerbahçe

1 saat önce

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.

Beşiktaş HDI Sigorta 69-72 1907 Fenerbahçe, System.String[]

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.


Süleyman Seba, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:55 
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