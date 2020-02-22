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Beşiktaş HDI Sigorta 69-72 1907 Fenerbahçe
1 saat önce
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:55
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