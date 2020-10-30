Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray kadın basketbol takımları yarın karşı karşıya gelecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

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