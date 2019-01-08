Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Helmond Sport Hazırlık Maçı

Beşiktaş - Helmond Sport Hazırlık Maçı

2 saat önce

- Karşılaşmadan detaylar ANTALYA - Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Helmond Sport ile hazırlık maçı yaptı.

Beşiktaş - Helmond Sport Hazırlık Maçı, System.String[]
- Karşılaşmadan detaylar ANTALYA - Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Helmond Sport ile hazırlık maçı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Hollanda, Antalya, Beşiktaş, Spor
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