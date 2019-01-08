Beşiktaş - Helmond Sport Hazırlık Maçı
2 saat önce
- Karşılaşmadan detaylar ANTALYA - Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Helmond Sport ile hazırlık maçı yaptı.
- Karşılaşmadan detaylar ANTALYA - Antalya
'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş
, Hollanda
temsilcisi Helmond Sport ile hazırlık maçı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:48 Kaynak: AA
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