Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.







Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah beyazlılar, Süper Ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek