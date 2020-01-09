Beşiktaş, Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı

Beşiktaş, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine; Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Fortuna Sittard Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Işıtan Gün ve CEO'su Ivo Pfennings katıldı.



Altyapı çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu alanda Avrupa'da önemli başarılara imza atan Fortuna Sittard Kulübü ile yaptığı iş birliği neticesinde genç yetenekleri; süreçleri tanımlanmış, istikrarlı ve ölçülebilir bir sistem dahilinde futbol akademisine kazandırmayı hedefliyor.



2000'e yakın genç oyuncu izlenerek kayıt altına alınacak



İş birliği çerçevesinde, Hollanda'da 100 kilometrelik alanda, Limburg Bölgesi'nin birinci ligdeki temsilcisi olan Fortuna Sittard, Beşiktaş ile her yıl Avrupa'da düzenleyeceği genç yetenek seçmelerini üstlenecek. Farklı yaş grupları için alınacak başvuruların ardından yapılacak seçmelerde 2000'e yakın genç oyuncu izlenerek kayıt altına alınacak. Erkeklerde 14-17, kızlarda 16-19 yaş grupları arasında yapılacak seçmelere başvurular, 20 Ocak 2020'de başlayıp 15 Mart 2020'de sona erecek. Türkçe, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe dillerinde elektronik ortamda yapılacak başvuru duyurularının ardından seçmeler, 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Fortuna Sittard Kulübü'nün tesislerinde gerçekleşecek. - İSTANBUL