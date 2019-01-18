Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Hükmen Galip Sayılacak

Beşiktaş Hükmen Galip Sayılacak

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldı.

Beşiktaş Hükmen Galip Sayılacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında Akhisarspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldı. Ev sahibi Akhisarspor, 21 kişilik maç kadrosunda 13 yabancı bulundurduğu için siyah-beyazlı ekip 3-0 hükmen galip sayılacak. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Ancak Akhisarspor, 21 kişilik maç kadrosunda kurallara aykırı olarak 13 yabancı futbolcu bulundurduğu için futbol müsabaka talimatnamesinin 22. maddesine göre hükmen mağlup sayılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı 3-0 olarak tescil edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
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