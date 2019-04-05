Beşiktaş'ı Anlatan "Kolej Havası" Filminden İlk Teaser Yayınlandı!

Daha önce yaptığımız belgeselimiz Blue ile Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın hayatını merkez alarak 90'lar Türkiye rock müziğini anlatmıştık. Yeni filmimizde ise Serpil Hamdi Tüzün ve Süleyman Seba'nın kurduğu altyapı, o düzenden çıkan yıldızların kurduğu Kolej Takımı ve değerlerinden yükselen bir takımı anlatıyoruz.

Yönetmenliğini Sertan Ünver'in, yapımcılığını Güverte Film'in üstlendiği Kolej Havası belgeseli, Türk futbol tarihinin bir dönemine damga vuran Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünün öncülük ettiği Beşiktaş futbol takımını, Serpil Hamdi Tüzün'ü ve Süleyman Seba'yı anlatıyor.

"Özkaynak Düzeni"nin ilk ürünlerinden Ziya Doğan ve Süleyman Oktay'la beraber bu düzenin mimarlarından teknik direktör Adnan Dinçer ile ilk röportajlarını gerçekleştiren ve yaklaşık 40 kişiyle konuşan film ekibi, belgeselden ilk teaserını yayınladı.

Kolej Havası'nda; Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da taraftar-Beşiktaş ilişkisi ve dönemin atmosferine dair anılarıyla dikkat çekiyor.

Daha önce aynı ekibin birlikte yaptığı Blue belgeseli Türkiye rock tarihine odaklanmıştı. Bu sefer de futbol tarihine değinecek olan Kolej Havası'nın vizyon tarihi yakında açıklanacak.