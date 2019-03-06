Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ı Bırakıyor mu ?

Beşiktaş'ı Bırakıyor mu ?

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılma kararını açıklayacağı iddia ediliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek olan toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı'nın başında olacak olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi. Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş'in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
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