Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ı şoke eden Lens teklifi!
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Beşiktaş'ı şoke eden Lens teklifi!

6 saat önce

Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.

Beşiktaş'ı şoke eden Lens teklifi!, System.String[]

Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.


HEMEN MASADAN KALKTILAR


Ancak Hollanda kulübünün teklifinin Siyah- Beyazlılar'ı şok ettiği öğrenildi.


Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:37 
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