Beşiktaş için Boateng iddiası
1 saat önce
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş için İtalya'dan büyük bir transfer iddiası gündeme geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş için İtalya'dan büyük bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sky Sport İtalia'nın haberine göre Beşiktaş Kevin- Prince Boateng için Sassuolo ile görüşüyor. Sassoulo Sportif Direktörü Neroverdi Carnevali 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Boateng'in takımda kalmayacağını ve gelen teklilere açık olduklarını açıklarken, İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde Boateng için Sassoulo ile görüştüğüne manşetlerinde yer veriyor.
Ganalı hücum oyuncusu geçen sezonun ilk yarısında İtalya liginde 13 maçta görev alırken 4 gol attı. Devre arasında Barcelona'ya kiralık olarak giden Boateng, burada istediği şansı bulamadı ve sadece 3 maçta forma giyerken gol atamadı.
- İstanbul
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye Türkiye uyarısı: Çok çabuk harcanırsın
Sky Sports duyurdu: Beşiktaş, Boateng ile görüşüyor
Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı