Son Dakika Haberleri: Beşiktaş için Boateng iddiası
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Beşiktaş için Boateng iddiası

1 saat önce

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş için İtalya'dan büyük bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş için İtalya'dan büyük bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sky Sport İtalia'nın haberine göre Beşiktaş Kevin- Prince Boateng için Sassuolo ile görüşüyor. Sassoulo Sportif Direktörü Neroverdi Carnevali 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Boateng'in takımda kalmayacağını ve gelen teklilere açık olduklarını açıklarken, İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde Boateng için Sassoulo ile görüştüğüne manşetlerinde yer veriyor.
Ganalı hücum oyuncusu geçen sezonun ilk yarısında İtalya liginde 13 maçta görev alırken 4 gol attı. Devre arasında Barcelona'ya kiralık olarak giden Boateng, burada istediği şansı bulamadı ve sadece 3 maçta forma giyerken gol atamadı.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
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