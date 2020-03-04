Beşiktaş için Claudio Bravo iddiası! - Son Dakika
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Beşiktaş için Claudio Bravo iddiası!

6 saat önce

Adı tartışılmayacak ve uygun maliyetli bir kaleci arayan Beşiktaş'a, menajerlerden piyango gibi bir teklif geldi.

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Adı tartışılmayacak ve uygun maliyetli bir kaleci arayan Beşiktaş'a, menajerlerden piyango gibi bir teklif geldi. Manchester City'nin sözleşme yenilemek istemediği Claudio Bravo, Beşiktaş'ın gündemine geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...


Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.


KARIUS'A TALİP VAR!


Yolların ayrılacağı Loris Karius'a, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve Schalke'nin talip olduğu Brüksel ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü. (Sabah)

Manchester City, Claudio Bravo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:32 
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