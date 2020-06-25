Beşiktaş için Edwin Gyasi iddiası! 'Anlaşma yapıldı' - Son Dakika

Beşiktaş için Edwin Gyasi iddiası! 'Anlaşma yapıldı'

Bulgar basını, Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve 1 Temmuz'dan sonra resmi imzaların atılacağını yazdı.

Bulgar basını, Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve 1 Temmuz'dan sonra resmi imzaların atılacağını yazdı.

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Daha önce Beşiktaş yönetimiyle görüşeceği iddia edilen Edwin Gyasi ile her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Beşiktaş'a transferine görüşme sürecinde sıcak baktığını dile getiren Edwin Gyasi, siyah beyazlılar hakkında "Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Gelişmeler sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı


Hollanda'da altyapı eğitimini alan 28 yaşındaki futbolcu, yurt dışında Aalesund, Dallas ve CSKA Sofya formaları giydi. Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti(FutbolArena)

Beşiktaş, Sofya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:33 

Son Dakika Spor Beşiktaş için Edwin Gyasi iddiası! 'Anlaşma yapıldı' - Son Dakika Spor
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