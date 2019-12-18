Beşiktaş için flaş iddia! Tyler Boyd... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş için flaş iddia! Tyler Boyd... - Son Dakika Spor

Beşiktaş için flaş iddia! Tyler Boyd...

6 saat önce

Süper Lig'de yakaladığı çıkış kendi seyircisi önünde Yeni Malatyaspor karşısında aldığı yenilgi ile sona eren Beşiktaş'ın devre arasında gerçekleştireceği transfer operasyonu merakla bekleniyor.

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Süper Lig'de yakaladığı çıkış kendi seyircisi önünde Yeni Malatyaspor karşısında aldığı yenilgi ile sona eren Beşiktaş'ın devre arasında gerçekleştireceği transfer operasyonu merakla bekleniyor.


Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Anagold 24 Erzinzanspor ile karşılaştıktan sonra hafta sonu Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Kartal devreyi iç sahada oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi ile kapatacak.


OCAKTA KİMLER GELECEK, KİMLER GİDECEK?


Beşiktaş bu 3 karşılaşmayı da kayıpsız geçerek devre arasına moralli girmenin planlarını yaparken ocak ayında yapılması planlanan transferler için de çalışmaların startı verilecek. Kara Kartal'ın devre arasında kadrosuna kimleri katacağı merak konusu olurken diğer merak edilen takımdan gönderilecek futbolcular.


OZZİE VE LENS'İN MALİYETİ YÜKSEK, BOYD GÖZDE


Asist Analiz'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın performanslarından memnun olmadığı Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Orkan Çınar ocakta vedalaşılacak futbolcuların başında geliyor. Oğuzhan ve Lens'in aldıkları yüksek ücretler bu iki isimle ilgilenen kulüplerin geri adım atmasına neden olurken takım arkadaşlarına oranla Tyler Boyd'un talibi çok.


Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Ankaragücü'nde geçirdikten sonra siyah beyazlı takıma transfer olan ABD'li oyuncu için Beşiktaş günleri pek de umduğu gibi geçmedi.


AYKUT KOCAMAN VE MEHMET ÖZDİLEK'İN RADARINDA


Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak ligde sıkıntılı günler geçiren Aykut Kocaman'ın ekibi İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine alırken son olarak Mehmet Özdilek yönetiminde çıkışa geçen Yukatel Denizlispor transfer gündemine aldı. Sezon sonuna kadar kiralanması düşünülen 24 yaşındaki futbolcunun yeni durağının hangi takım olacağı ocak ayında belli olacak.


GEÇEN SEZON 14 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI


Süper Lig'de geride kalan 15 haftalık periyotta 4'ü 11'de olmak üzere 6 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta 1 golü bulunan Tyler Boyd, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı ilk maçta ağları havalandırmayı başardı.


Bu sezon 11 resmi maçta 2 golü bulunan kanat oyuncusu 2018-19'un ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 14 lig maçında 6 gol, 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağlamıştı.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:12 
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