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Beşiktaş için ipleri kopardı

6 saat önce

Yaz döneminde scout ekibi tarafından izlenen ve beğenilen Kosovalı stoper için yönetim girişimde bulunmuş ancak futbolcunun kulübü FC Llapi'nin çok yüksek bir bonservis bedeli istemesi görüşmeleri tıkamıştı.

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Yaz döneminde scout ekibi tarafından izlenen ve beğenilen Kosovalı stoper için yönetim girişimde bulunmuş ancak futbolcunun kulübü FC Llapi'nin çok yüksek bir bonservis bedeli istemesi görüşmeleri tıkamıştı. Bunun üzerine Emir, kendisi için çok fazla bonservis bedeli istendiği ve bunun transferine engel olduğu gerekçesiyle Llapi'den ayrılma kararı aldı.


Yetiştirme bedelini ödedi


Emir, Llapi'deki tüm alacaklarından vazgeçip, üstüne yetiştirme bedeli ödeyerek bonservisini aldı ve serbest kaldı. Siyah beyazlılar oyuncu ve menajeri ile anlaşma sağlarsa, Kosova U19 Milli Takımı'nda oynayan, Türk pasaportuna da sahip olan genç ismi kadrosuna dahil edebilecek. Emir Umit 1.87 boyunda, iki ayağını da kullanabiliyor, esas mevkii stoper olmasına karşın ön libero olarak da görev alabiliyor. Genç isme Romanya, Fransa ve Malta'dan da resmi teklif geldiği belirtildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:47 
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