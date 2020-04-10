Beşiktaş için Sinan Engin'den Ronaldo bombası! Transferi...

Transferin alev alev yandığı dönem... Almanya kampındayız. Tüm gazeteciler takım otelindeyiz. Yanımıza gelen Sinan Engin, "Hepiniz transferi soracak. Arkadaşlar Brezilyalı Ronaldo'yu aldık. Yarın sabah idmanda olacak..." deyip gülerek ayrıldı. Biz de aynı şekilde eşlik ettik. Ronaldo o dönem Real Madrid'de, peynir ekmek gibi goller atıyor. 100. yılda şampiyon oldu Sabah antrenmanda Sinan Engin oyuncu ile yanımıza geldi. "İlk kez bir transferi açıkladım. Hiç biriniz yazmamış. İşte Brezilyalı Ronaldo" diye futbolcuyu tanıttı.. Savunma oyuncusu olan Ronaldo, Beşiktaş ile 100'ncü yılda şampiyonluk yaşayacaktı...









Kalli bunu yaparsa...



Yıl 1999... Alman hocanın rahatsızlığına rağmen Beşiktaş'a gelme tartışmaları vardı. Tam da bu dönem kamp için Almanya'ya gittik. Bu kez takımdan bir gün önce. Wiehl'deki otele yakın bölgede konaklayacak yer aramaya çıktık. Küçük, şirin bir kasaba. Yolda Karl Heinz Feldkamp'ın eşini gördüm. Selamlaştık, "Evimiz burası. Kalli yarın takım ile gelecek. Özellikle yakın diye bu oteli tercih etti..." demesin mi!



Kampı evde bitirdi



Derler ya, dünya küçük. Resmen haber ayağıma geldi. Yürüme mesafesi, otele birkaç dakikalık yer. Alman hoca kampı evinde bitirdi ama sezon bitmeden görevi yardımcısı Brigel'e devretmek zorunda kaldı.



Tigana onaylı mayonez



Fransız hoca ile ülkesinde kamptayız. İdman sahasına biraz erken gittik. Kameraman Barbaros Burus arkadaşımız arabanın kapısını korkuluğa sürttü. Hafif çizik var. Olaya bakarken Tigana'da geldi. Burus'a espri olarak, "Beyaz araç. Çizik pek belli olmuyor mayonez sür" dedik. Tigana da 'iyi fikir' dedi! Bu esprili yaklaşım orda kalmadı. Çiziği mayonez ile kapatılan araç, Paris havalimanına giderken yağmurun kurbanı olmuş. Fark edilen kaza için fatura eklenmişti. (Fanatik)