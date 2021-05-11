Beşiktaş Icrypex: 80-81

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Ali Şakacı (xx), Can Mavisu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Semih (x) 4, Onuralp (xxx) 27, Taylor (xx) 7, Henry (x), Nusret (xx) 8, Kennedy (xx) 9, Mahir (xxx) 17, Morgan (xx) 4, Arca (xx) 4BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus (xx) 2, Furkan (xxx) 10, Johnson (xxx) 10, Sadık Emir (x), Berry (xx) 3, Mehmet (xxx) 22, Ercan Osmani (xxx) 10, Samet (xx) 3, Hakan (xxx) 12, Egehan (xx) 91.PERİYOT: 21-23İLK YARI: 40-383.PERİYOT: 61-615 FAULLER: Semih (36.11) (Pınar Karşıyaka)

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde şampiyonluğu İspanya ekibi San Pablo Burgos'a kaptırarak Avrupa 2'ncisi olan Pınar Karşıyaka, dün döndüğü İzmir'de bugün ING Basketbol Süper Ligi 30'uncu hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex'e 81-80 mağlup oldu. Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan Metecan ve Yunus kadroda yer almazken, M Baye aynı nedenle süre alamadı. Beşiktaş'ta ise genç yıldız Alperen'e süre verilmedi.Pınar Karşıyaka 21 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak normal sezonu 50 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Beşiktaş, 19 galibiyet, 11 mağlubiyet 48 puan toplayıp normal sezonu 5'inci sırada bitirdi. Yeşil-kırmızlılar, Play-Off çeyrek finalde 13 Mayıs Perşembe günü evinde Türk Telekom'la karşılaşacak. Rövanş 15 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. Beşiktaş ise çeyrek finalde 14 Mayıs'ta Tofaş'a konuk olup, rakibini 16 Mayıs'ta ağırlayacak.Maça 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında ev sahibi ekip skoru 9-5 getirirken, karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek konuk takımın 23-21 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci periyotta Mehmet Yağmur ve Egehan'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Beşiktaş karşısında önce Mahir'le son bölümde de Onur Alp'in üst üste bulduğu sayılarla skor üreten Karşıyaka, soyunma odasına 2 sayı önde girdi: 40-38.Üçüncü periyotta Taylor, Onur Alp, Nusret ve Kennedy'nin dış atışlarıyla etkili olan yeşil-kırmızılı ekip önünde Beşiktaş Furkan, Hakan, Mehmet ve Johnson'la skor üretirken, son bölümü 61-61 eşitlikle girildi.

Final periyodunda Egehan'ın üçlükleriyle etkili olan ve bitime 18 saniye kala Mehmet'in serbest atışlarıyla 81-80 öne geçen Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'nın son hücumda sayı bulamamasıyla maçı 1 sayı farkla kazandı: 80-81.