Beşiktaş Icrypex: 89-86 - Son Dakika

Beşiktaş Icrypex: 89-86

13.03.2021 19:30
Beşiktaş Icrypex: 89-86, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Polat ParlakTOFAŞ: de Vaughn Akoon Purcell 12, Tomislav Zubcic 26, Berk Uğurlu 6, Jeremy Simmons 6, Tarik Phillip 20, Semaj Christon 9, Alihan Demir 5, Batın Tuna 2, Muhsin Yaşar 3BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 18, James...

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Polat Parlak

TOFAŞ: de Vaughn Akoon Purcell 12, Tomislav Zubcic 26, Berk Uğurlu 6, Jeremy Simmons 6, Tarik Phillip 20, Semaj Christon 9, Alihan Demir 5, Batın Tuna 2, Muhsin Yaşar 3BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 18, James Kumar Blackmon 15, Ercan Osmani 17, Markell Davon Johnson 4, Alperen Şengün 25, Egehan Arna, Joel Dewayne Berry Ii 7, Furkan Haltalı, Mehmet Yağmur1'İNCİ PERİYOT: 16-22DEVRE: 46-383'ÜNCÜ PERİYOT: 67-605 FAUL: 34.12 Muhsin Yaşar

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Icrypex'i son anları büyük heyecana sahne olan maçta 89-86 yendi.Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Ercan Osmani ile pota altında etkili olan İstanbul ekibi, 5'inci dakikayı 7-13 önde geçti. Devamında, Şehmus ve Johnson'ın sayılarıyla fark çift hanelere çıktı. Tarik ve Akoon Purcell'in sayılarıyla TOFAŞ farkı azaltırken, ilk periyot konuk ekibin 16-22'lik skor avantajıyla sonuçlandı.İkinci periyodun ilk dakikalarına etkili başlayan TOFAŞ, 12-0'lık serisi sonrasında skoru 30-24'e getirdi. Zubcic'in devreye girmesiyle oyun üstünlüğünü eline alan Bursa temsilcisi, Beşiktaş Icrypex'in dönüş çabalarına, hücumda bulduğu sayılarla izin vermedi. Soyunma odasına TOFAŞ'ın 46-38'lik üstünlüğü ile gidildi.Dönüşte her iki ekip de daha disiplinli bir savunma ile mücadele verirken, Tarik'in basketi sonrası 25'inci dakika ev sahibinin 58-50'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu bölümde her iki takım da rakibine kolay hücum şansı tanımazken, son anlarda Alihan, Batın ve Tarik'ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, final periyoduna 67-60 önde başladı.Beşiktaş Icrypex, son periyoda iyi bir başlangıç yaparak üst üste bulduğu sayılarla farkı eritti. Alperen Şengün ile etkili olan konuk ekip, 36'ncı dakikaya girilirken 76-77 öne geçti. Maçın bitimine 1.19 dakika kala Blackmon'un basketiyle İstanbul ekibi skoru 81-85'e getirdi. Ancak pes etmeyen TOFAŞ, önce Tarik ve Berk'in sayılarıyla 28 saniye kala 86-86'lık eşitliği sağladı.

Mücadelenin bitimine 4 saniye kala faul kazanan TOFAŞ'ta Zubcic hata yapmadı ve skoru 88-86'ya getirdi. Son saniyede Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle İstanbul ekibi, maçı kazandığını düşünerek parkede büyük sevinç yaşadı. Ancak pozisyonun tekrarını izleyen hakemler Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek basketi iptal etti. Christon ile faul atışını değerlendiren TOFAŞ ise, maçı 89-86 kazandı.


- Bursa

Emin Moğulkoç, Beşiktaş, Nilüfer, Batın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Icrypex: 89-86 - Son Dakika Spor


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