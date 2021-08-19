Beşiktaş Icrypex, Ege Havsa'yı kadrosuna kattı

Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında genç oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı. Ege Havsa son olarak NCAA'de Rice Üniversitesi'nin formasını giydi" ifadelerine yer verildi.

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