Beşiktaş Icrypex, son olarak NCAA ekiplerinden Rice Üniversitesi'nde forma giyen genç oyun kurucu Ege Havsa'yı renklerine bağladı.
Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında genç oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı. Ege Havsa son olarak NCAA'de Rice Üniversitesi'nin formasını giydi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Icrypex, Ege Havsa'yı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor