Beşiktaş Icrypex'in erteleme maçlarının programı açıklandı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı erteleme maçlarının programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
27. hafta
15 Nisan Perşembe:
19.15 Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Spor Kompleksi)
28. hafta
21 Nisan Çarşamba:
19.15 Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)
Kaynak: AA
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