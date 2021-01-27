Beşiktaş Icrypex'in rakibi CSU Sibiu

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibiyle karşı karşıya gelecek. Grup maçlarına ev sahipliği yapan siyah-beyazlı takımın, CSU Sibiu ile oynayacağı karşılaşma BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan temsilcisi Balkan Basket ile Romanya ekibi CSM Oradea ile saat 15.00'te karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında CSM Oradea'ya 91-83 yenildi. CSU Sibiu ise oynadığı ilk karşılaşmada Balkan Basket'i 88-75 mağlup etti.

Son Dakika

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım

Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı

Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı

Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı