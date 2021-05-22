Beşiktaş Icrypex, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak serinin üçüncü karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride 2-0 önde olan Anadolu Efes, maçı kazanması halinde finale yükselecek. Siyah-beyazlı takım, galip gelmesi durumunda 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak 4. karşılaşmaya da ev sahipliği yapacak. Gerekmesi halinde 5. maç ise 4 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in sahasında oynanacak.

Anadolu Efes, evinde oynadığı ilk iki maçı 96-77 ve 104-86'lık skorlarla kazanmıştı.

Serinin kazananı, Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.