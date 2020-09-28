Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor - Son Dakika

Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor

Resmi maçlara 25 Ağustos'taki UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olan PAOK karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş,1 aylık süreçte oynadığı 5 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabildi.

Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor, System.String[]
Resmi maçlara 25 Ağustos'taki UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olan PAOK karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş,1 aylık süreçte oynadığı 5 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabildi.Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah beyazlılar, o maçta taraftarlarını umutlandırsa da daha sonrasında düşüşe geçti ve 3 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde de toplam değeri 6-7 milyon Euro civarında olan Portekiz takımı Rio Ave'ye, penaltılarla yenilerek eylül ayında Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş'ın 30 gün sonunda dip yaptığı maç ise dün 4-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldığı İttifak Holding Konyaspor mücadelesi oldu.Konyaspor'dan fark yenilmesinin değerlendirmesi sadece 90 dakikalık maç üzerinden yapılmazken, transfer yetersizliğinden yönetim yanlışlarına, takım çalışmasından konsantrasyon eksikliğine kadar birçok etken üzerinde duruldu.İŞTE BEŞİKTAŞ'TA İKİ AYDA YAŞANANLARİşte Beşiktaş'ta geçen sezonun bitiminden bu yana yaşananlar ve yapılamayanlar: 1- Sezon bitiminde Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny ve Victor Ruiz gibi doğrudan onbir oynayan beş oyuncu takımdan ayrıldı. Sol bek ve stopere Welinton ile N'Sakala alınsa da, birinci ve tüm dünyadaki takımların en önemli önceliği olan santrfor transferi en sona bırakıldı ve 60 gün bu bölgeye takviye yapılmadı.Aynı 60 gün içinde sağ bek de alınmadı ve PAOK maçında bu mevkide görev yapan Lens'in yaptığı 3 hata ile 3 gol yenilerek, idare etmenin bedeliyle Şampiyonlar Ligi rüyası sona erdi.2- Geçen sezonun en belirgin yetersizliklerinden biri olan kanat forvet transferi hiçbir şekilde yapılmadı. Kronik sakat olduğu açıklanan N'Koudou ile sezona başlandı. Sağ kanat yine Lens ve Boyd'a kalırken, alternatif olarak genç Atakan ve Gökhan Töre alındı. Gönderilmek istenmesine rağmen her maçta şans bulan Lens, 105 dakika sahada kaldığı Rio Ave maçındaki yenilginin sorumlusu ilan edilerek kadro dışı bırakıldı.3- Yüksek maaşları sebebiyle gönderilmek istendiği açıkça ilan edilen Vida-Ljajic-Lens üçlüsüyle hiçbir şekilde uzlaşma sağlanamadı. Rio Ave maçının sorumlusunun Lens olup kadro dışı bırakıldığı ortamda taraftalar, Konyaspor mağlubiyetinin sorumlusu kabul edilen Vida'nın da kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağını merakla bekliyor.4- Siyah beyazlılar, 3-1 kazandıkları Trabzonspor karşılaşması dahil, 5 resmi maçta da geçen sezonun son bölümündeki oyundan bir hayli uzakta kaldı. Trabzon'da alınan galibiyet kötü oyunun üstünü örtse de, Antalya ve Rio Ave maçlarında yaşanan ve Konya'da doruğa çıkan oyundaki düşüş, fizik kondisyon çalışmalarını sorgulatmaya başladı.5- Fizik kondisyonun yanı sıra futbolcuların da itiraf ettiği 'rakibi küçümseme ve konsantrasyon eksikliği' siyah beyazlılarda belki de en önemli sorunlardan biri.Buna en büyük sebep olarak, teknik patron Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalanmasında dolayı 15 gün Ümraniye'ye gelememesinin büyük bir boşluk yaratması gösteriliyor. Ancak; teknik direktörün olmadığı zamanlarda takım içinde neredeyse hiçbir otoritenin kalmaması ve 28 kişilik kadroda otoriteyi ve konsantrasyonu sağlayacak tecrübeli futbolcuların da olmadığının görülmesi, ciddi anlamda sorgulanması gereken bir konu.YENİ OYUNCULARLA TAKIM DEĞİŞECEKBeşiktaş Avrupa kupalarına erken veda etse de Süper Lig'in 3'üncü haftası olduğu için ilerisi için karamsar bir tablo henüz söz konusu değil.Transferin bitmesine 8 gün kala sağ bek ve bir santrfor transferinin daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ta ayrıca kanat forvet transferi de büyük ihtimalle değerlendirilecek bir konu olacak.Yeni transfer edilen Aboubakar ve Gökhan Töre'nin kondisyon kazanması ve Atiba'nın iyileşmesi, Josef de Souza'nın da takıma katılmasıyla, teknik direktör Sergen Yalçın'ın farklı bir Beşiktaş yaratması ihtimali, taraftarın en büyük güvencesi durumunda.Diğer yandan gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor. Vida ve Ljajic henüz takımda kalırken, Lens, Mirin ve Douglas kadro dışı. Bu futbolcuların gitmemeleri halinde ya sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek ya da dondurulacak. Çünkü kadroda 15 yabancı bulunuyor.


- İstanbul
Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor

Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Rio Ave, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor - Son Dakika Spor

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