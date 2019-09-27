Beşiktaş idmanında isyan! Avcı, Caner...
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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularının başında gelen Caner Erkin ile teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman sırasında yaklaşık yarım saat takımdan uzakta özel bir görüşme yaptı.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularının başında gelen Caner Erkin ile teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman sırasında yaklaşık yarım saat takımdan uzakta özel bir görüşme yaptı.
Avcı'nın, konuşma sırasında kollarıyla Caner'e bir şeyler anlattığı görüldü.
Tecrübeli hocanın, Trabzonspor karşılaşması öncesi Caner'den beklentilerini kendisiyle paylaştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:21
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