Beşiktaş, Igor Tudor İddialarını yalanladı

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Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Igor Tudor Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek için İstanbul'a geldi. Hırvat teknik adamın siyah-beyazlılara imza atacağı iddia ediliyordu. Beşiktaş, açıklama yaparak o iddiaları resmen yalanladı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELDİ

DHA'nın haberine göre, Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.