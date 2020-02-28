Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, iki hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, iki hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından önceki son 2 maçında 1 puan alabilen siyah-beyazlı takım, 24. haftada rakibini evinde yenerek, ligdeki 12. galibiyetini elde etti ve puanını 40'a çıkardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1, Gaziantep FK'yi de 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Burak Yılmaz ikinci golden sonra asker selamı verdi

Aytemiz Alanyaspor maçında biri penaltıdan iki gol atan Burak Yılmaz, bu sezon ligde gol sayısını 10'a çıkardı.

Burak, penaltıdan kaydettiği ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribündeki taraftarlara koşup asker selamı verdi. Mehmetçiğe destek veren Burak Yılmaz, kolundaki kaptanlık pazubandını çıkarıp, üzerindeki Türk bayrağını öptü.

Aytemiz Alanyaspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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