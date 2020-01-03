Beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için Antalya'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için Antalya'da - Son Dakika Spor

Beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için Antalya'da

6 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş, Antalya Havaalanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.

Beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için Antalya'da, System.String[]

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş, Antalya Havaalanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.Siyah beyazlı taraftarlar en fazla desteği Atiba ve Abdullah Avcı'ya gösterdi.

10 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde kamp yapacak olan siyah-beyazlılar Macaristan'ın Mezokovesd ve TFF 1'inci Lig'den Altınordu ile hazırlık maçı oynayacak.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kafile başkanlığı yaptığı kamp kadrosunda genç futbolcuların da dahil olduğu 31 futbolcu olacak.

Siyah beyazlılar Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 1800'de yapacak.


- Antalya
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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